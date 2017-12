2018 SAG Awards को होस्ट करेंगी अभिनेत्री क्रिस्टन बेल,सोशल मीडिया पर किया खुलासा

नई दिल्ली। अमेरिकन अदाकारा क्रिस्टन बेल के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2018 को होस्ट करने जा रही हैं, क्रिस्टन ने अपनी ये खुशी सोशल मीडिया पर शेयर की है। बेपनाह हु्स्न की मल्लिका क्रिस्टन ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया है और उसका कैप्शन दिया है... Meet your host of the 24th Annual Screen Actors Guild Awards on Sunday Jan 21, 2018. @SAGawards.

बेसब्री से इंतजार आपको बता दें कि हॉलीवुड के प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक 'स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स' का सितारों का बेसब्री से इंतजार होता है, इसे SAG भी कहा जाता है, ये हर साल रेडियो, फिल्म और टीवी के सितारों को उनके अनुपम काम के लिए दिया जाता है। अवार्ड की शुरूआत 1995 इस अवार्ड की शुरूआत 1995 से हुई थी। इस पुरस्कार का नामांकन दो कमेटी करती हैं, इनमें से एक कमेटी फिल्म की होती है और एक टीवी की, जो वोटों के आधार पर कलाकार का विभिन्न कैटेगरी में चयन करते हैं। लविंग कलाकार अमेरिका की खूबसूरत तारिकाओं में से एक क्रिस्टन बेल की पहचान एक लविंग कलाकार के रूप में हैं। 18 जुलाई 1980 में जन्मीं क्रिस्टन ने अपनी एक्टिंग की शुरूआत स्टेज से की थी। साल 2001 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की लेकिन इन्हें सही पहचान मिली साल 2004 में प्रदर्शित हुई फिल्म Spartan से। टीवी सीरीज Veronica Mars (2004-07) इसके बाद आयी टीवी सीरीज Veronica Mars (2004-07) ने इनके करियर को नई ऊंचाई दी और बेल एक स्टार बन गईं। साल 2008 से इन्होंने चुने हुए रोल करने प्रारंभ कर दिए, इन्होंने कॉमेडी, एक्शन, इमोशनल और लविंग जैसे लगभग हर रोल निभाए हैं।इन्होंने साल 2013 में अभिनेता डैक्स शेपर्ड से शादी कर ली, दोनों को शादी से दो बेटियां हैं।

