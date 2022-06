इमरान ने भारत की तारीफ में फिर पढ़े कसीदे, कहा, उनकी पॉलिसी बेहतर

International

इस्लामाबाद, 9 जून : पूर्वी यूक्रेन में एक विशेष रूसी सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की थी। इसे विवादास्पद दौरा करार दिया गया। इसकी भारी आलोचना अमेरिका समेत पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों ने की थी। इसी संबंध में इमरान खान से ब्रिटिश टीवी पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने कई सवाल किए। इमरान खान ने सभी सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने भारत की नीतियों की तारीफ भी की।

रूस,यूक्रेन युद्ध पर बोले इमरान

रूस और यूक्रेन युद्ध पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि, अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एहसास होता कि क्या होने वाला है तो शायद वे युद्ध शुरू ही नहीं करते। इमरान खान ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, वे तो बस एक रात के लिए रूस दौरे पर गए थे।

भारत की नीति अच्छी है

इमरान खान ने पियर्स मॉर्गन के सवालों का जवाब देते हुए आगे भारत का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देश को सभी देशों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। उन्होंने भारत की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि, हमें भी भारत की तरह ही पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है, जिससे आम जनता को फायदा पहुंचे।

रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान खान ने कहा, यूक्रेन में सैन्य अभियान के बारे में पता चलने के एक घंटे के भीतर ही पुतिन के साथ बैठक होनी थी। इमरान ने आगे कहा, अगर पाकिस्तान रूस की निंदा करता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने आगे कहा कि, वे सभी सैन्य अभियानों के खिलाफ हैं। उन्होंने मास्को में दिए अपने बयान में कहा था कि, सैन्य अभियान कभी भी सामाधान का हिस्सा नहीं होता है। इमरान खान ने कहा, 'मुझे यकीन है कि अगर पुतिन को एहसास होता कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने युद्ध ही शुरू नहीं किया होता।'

पत्रकार ने इमरान से पूछा, 'क्या अब आप पुतिन के युद्ध की निंदा करते हैं?' इस सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा, 'मैं इराक, अफगानिस्तान और यूक्रेन में सभी सैन्य अभियानों के खिलाफ हूं।'

"I promise you I had no idea of what was going to happen. I was there for only one night. Countries like us which have a huge population should have relationships with all countries and make policies that benefit its people just like what India is doing right now," Imran Khan said.