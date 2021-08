10 हफ्तों में कामयाब हो जाएगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बुरी तरह डरे इजरायल ने फौरन मांगी मदद

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान/तेलअवीव, अगस्त 06: इजरायल ने चेतावनी जारी करते हुए दावा किया है कि अगले 10 हफ्तों में ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगा, जो उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इजरायल ने कहा है कि ईरान केवल 10 सप्ताह के भीतर बम बनाने के लिए पर्याप्त परमाणु सामग्री हासिल कर सकता है। माना जा रहा है कि इस जानकारी ने इजरायल को काफी डरा दिया है, लिहाजा इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चेतावनी जारी करते हुए मदद की अपील की है।

अल्लाह हू अकबर...सुनते ही तालिबान क्यों हो जाता है आगबबूला? जानिए कैसे बना अफगानियों का नया अचूक हथियार

English summary

Israel has said that Iran will prepare a nuclear weapon in the next 10 weeks, so the world community should stop Iran immediately.