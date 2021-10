इजरायल से नजदीकी रिश्ते बनाना सबसे बड़ा पाप, इस देश ने मुस्लिम देशों को लगाई जमकर फटकार

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, अक्टूबर 26: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजरायल से संबंध बनाने वाले मुस्लिम देशों को जमकर फटकार लगाई है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने मुस्लिम देशों को फटकार लगाते हुए कहा है कि, इजरायल से रिश्ते मजबूत करना 'सबसे महान पाप और गलती' है।

English summary

This country has strongly reprimanded Muslim countries which have close relations with Israel and said that it is the biggest sin of any Muslim country to have a relationship with Israel.