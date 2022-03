रूस के बाद अमेरिका के एक और ‘दुश्मन’ ने दिया ‘सस्ता’ तेल खरीदने का ऑफर, क्या करेगी भारत सरकार?

International

Abhijat Shekhar

मॉस्को, मार्च 21: रूस के बाद अमेरिका के एक और 'दुश्मन' देश ईरान ने भारत सरकार सामने तेल और गैस खरीदने का बड़ा प्रस्ताव रखा है। ईरान सरकार ने भारत के सामने ऑफर रखते हुए कहा है कि, अगर भारत चाहे, तो दोनों देशों के बीच फिर से तेल व्यापार शुरू हो सकता है और ईरान का सबसे बड़ा ऑफर ये है, कि तेल का ये व्यापार, डॉलर में नहीं, बल्कि दोनों देशों की अपनी करेंसी में होगी। अगर भारत सरकार इस ऑफर को स्वीकार करती है, तो भारत के ऊर्जा सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा।

English summary

Iran has said that it is once again ready to meet India's energy needs. Iran offered and said that Iran is willing to work again on the 'Rupee-Ryal Mechanism'.