गिरता ही जा रहा है भारत का निर्यात, आयात में भारी इजाफा, व्यापार घाटा बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर!

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 05: पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन भारत का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा भारत के व्यापक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और अगस्त के महीने में देखा गया है, कि देश के आयात बिल में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ निर्यात में संकुचन आया है, जिसकी वजह से भारत के व्यापार घाटा की खाई और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय रुपया पर पड़ा है।

English summary

India's exports have fallen once again, while imports have increased, which is not a good sign for the economy.