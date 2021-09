भारत से 'अच्छे संबंध' बनाने की कोशिश में था तालिबान, लेकिन पाकिस्तान ने 'खेल' कर दिया?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/दोहा, सितंबर 05: दोहा में तालिबान के साथ भारत सरकार की बातचीत की घोषणा के चार दिन बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि तालिबान अब तक "आश्वस्त" और "उचित" रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि, भारत सरकार काबुल में नए शासन से सावधानी के साथ संपर्क करना जारी रखेगी। भारतीय विदेश सचिव का बयान उस वक्त आया है, जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विभिन्न गुटों के बीच मतभेदों की खबरों के बीच अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मतभेद की वजह से नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है।

तालिबान के अंदर सरकार को लेकर दो फाड़, हक्कानी ग्रुप ने अब्दुल गनी बरादर को गोली मारी, चरम पर विवाद

What happened in the Indo-Taliban talks? Has Pakistan betrayed the Taliban by supporting the Haqqani network and made it difficult for India in Afghanistan?