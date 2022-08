कुशियारा नदी के पानी को साझा करेंगे भारत और बांग्लादेश, समझौता मसौदे को दिया अंतिम रूप

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 26 अगस्तः भारत और बांग्लादेश ने गुरुवार को नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया। यह बैठक 12 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। हालांकि जेआरसी के तहत इस मसौदे पर वार्ता समय-समय पर जारी रही। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

दोनों पक्षों ने मसौदे का किया स्वागत

इस बैठक में बांग्लादेश के जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूख ने अपने भारतीय समकक्ष केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मंत्रिस्तरीय वार्ता में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों के बीच तीन दिन तक चली बैठक में अक्टूबर 2019 में हुए ज्ञापन समझौते के अनुसार फेनी नदी के पानी को त्रिपुरा के सबरूम शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल सेवन बिंदु के डिजाइन और स्थान को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया। इस बैठक में दोनों देशों ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच नदियों के नदी जल बंटवारे, बाढ़ के आंकड़ों को साझा करना, नदी प्रदूषण पर ध्यान देना, अवसादन प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करना, नदी तट के संरक्षण कार्य आदि शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्री ने किया ट्वीट

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर बताया, ' भारत और बांग्लादेश के बीच आज हुई बैठक में आठ और नदियों को सूची में जोड़ने पर आपसी सहमति बनी। इसके साथ ही कई मुद्दों जैसे समान्य नदियों के पानी को साझा करने, बाढ़ के आंकड़ों को साझा करने से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई।' उन्होंने आगे कहा कि 12 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और बंगलादेश के बीच मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग (JRC) की बैठक आज हुई। दोनों देशों के बीच 54 नदियों में से सात नदियों के जल बंटवारे की रूपरेखा बनाया जा रहा है।

After a long gap of 12 years, the meeting of ministerial level Joint Rivers Commission of India and Bangladesh took place today.

Out of 54 rivers which both nations share, framework of water sharing is being developed on priority for 7 rivers. pic.twitter.com/SPzlStJs9b