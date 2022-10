PAK: इमरान खान ने शहबाज शरीफ को दो दिया करारा झटका, उपचुनावों में PTI की बंपर जीत

International

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (shehbaz sharif) को पीटीआई चीफ इमरान खान (Imran Khan) ने बड़ा झटका दिया है। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने उपचुनावों (by-elections) में बंपर जीत मिली है। 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत पर पीटीआई के नेताओं ने कहा की यह सब जनता की इच्छा है।

English summary

Imran Khan's party Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) caused a major upset to the ruling coalition in the country led by Prime Minister Shehbaz Sharif by winning six National Assembly (NA), and two Punjab Assembly (PA) seats in by-elections.