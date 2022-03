‘कुछ समय में इंग्लैंड होगा दिवालिया, पाकिस्तान से मांगेगा लोन’, अविश्वास प्रस्ताव से पहले बोले इमरान खान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मार्च 26: पाकिस्तान का सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान के नेता अब एक दूसरे के साथ खुलेआम गाली-गलौच करने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद 'गाली गैंग' की कमान संभाल रखी है और किसी नेता को 'डीजल' तो किसी नेता को 'चूहा' कह रहे हैं। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग से पहले इमरान खान के 50 मंत्री गायब हो गये हैं और अब तय हो गया है, कि इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। लेकिन, इमरान खान ने सबसे अजीब बयान जो दिया है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, कि उनका दिमाग फिर गया है, वो ये... कि कुछ समय बाद इंग्लैंड दिवालिया हो जाएगा और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को लोन देगा।

भारत-चीन सभ्यता संवाद, व्यापार फोरम, फिल्म फोरम, पीएम मोदी को बीजिंग बुलाने चीन की चाल?

English summary

Pakistan Prime Minister Imran Khan has said that after some time England will go bankrupt and then will ask for loan from Pakistan.