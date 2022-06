नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले सांसद बोले- इस्लाम से दस लाख गुना अधिक हिन्दू धर्म का करता हूं सम्मान

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 11 जूनः पैगंबर मुहम्मद को लेकर भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने के बाद एक बार फिर से नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथी सांसद गीर्ट वाइल्डर्स ने ट्वीट किया है। इस बार वह हिंदू और मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी कर चर्चा में हैं।

Cultural relativism is a misleading concept. People are equal but cultures are not. A culture based on humanity and freedom is always better than a culture based on intolerance and submission. Therefore I respect Hinduism a million times more than Islam. #IsupportNupurSharma