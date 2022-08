हंगरी में 'आतिशबाजी कार्यक्रम' से पहले मौसम का गलत पूर्वानुमान, दो विशेषज्ञ बर्खास्त

International

बुडापेस्ट, 24 अगस्त : हंगरी में मौसम का गलत पूर्वानुमान देने के मामले में वहां की सरकार ने देश के दो टॉप मौसम विशेषज्ञों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। दरअसल, देश में शनिवार को सेंट स्टीफन डे के मौके पर भारी आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसे यूरोप का सबसे बड़ा आतिशबाजी कार्यक्रम कहा जाता है। हालांकि, जिस दिन राजधानी बुडापेस्ट में जोर-शोर से कार्यक्रम होना था, उस दिन को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश और भयंकर तूफान की चेतावनी जारी कर दी। इससे देश की राजधानी और अन्य शहरों में आतिशबाजी का उत्साह ठंडा पड़ गया। (Hungary Weather Service Officials Fired After Wrong Forecast Postpones Fireworks )

Two top weather experts in Hungary have been sacked over a mistaken weather forecast. The Hungarian government has sacked the head of the National Meteorological Service (NMS) and her deputy after fireworks to honour the country's national holiday were postponed due to storm fears. The weather department had predicted storms for Budapest but it missed the capital.