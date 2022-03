2017-21 में रूस से हथियार आयात में भारी गिरावट, इस देश से 10 गुना बढ़ा- SIPRI

International

नई दिल्ली, 15 मार्च: भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। रूस से होने वाले हथियारों के निर्यात में गिरावट वैसे एक वैश्विक घटना है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से नए विकल्पों की तलाश की है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट एक विदेशी थिंक-टैंक ने जारी की है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि इस दौरान चीन रूस के हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार बन चुका है। उसके बाद मिस्र जैसे देश भी उससे काफी हथियार खरीद रहे हैं।

According to the report of a Stockholm-based think-tank, the supply of arms to India from Russia has fallen drastically in the last years and has increased 10 times from France