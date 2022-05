हादसे में कमर के नीचे का हिस्सा गंवा चुका युवक बोला, अजीब लोग हैं, सिर्फ यही पूछते हैं, कि पत्नी के...

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, मई 17: एक भयानक हादसे में अपने शरीर के कमर के निचे का हिस्सा गंवा चुके एक युवक ने भीषण हादसे से उबरने के बाद पहली बार अपनी नई जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए हैं। जिसमें उसने बताया है, जानलेवा हादसे के बाद उसने खुद को कैसे संभाला, लेकिन उसने बताया कि, लोगों की दिलचस्पी इस बात में सबसे ज्यादा लगी रहती है, कि मैं सेक्स कैसे करता हूं।

English summary

The boy, who lost his entire part below the waist in the accident, said that now people ask me only one question...