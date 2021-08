जिहाद से जीता अफगानिस्तान, भीख मांगकर देश चलाएगा तालिबान? कई देशों के सामने फैलाया कटोरा

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 23: तालिबान ने जिहाद का नारा बुलंद कर हथियारों के दम पर अफगानिस्तान तो जीत लिया, लेकिन क्या अब तालिबान भीख मांगकर देश चलाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जा करना तो तालिबान के लिए बहुत आसान साबित हुआ, लेकिन अफगानिस्तान को चलाना तालिबान को अभी से भारी पड़ने लगा है। काबुल और लगभग पूरे देश पर कब्जा करने के एक हफ्ते बाद तालिबान को यह अहसास हो गया है कि हथियारों के दम पर सत्ता हासिल करना और देश का शासन शांति के साथ चलाना, दो अलग अलग बातें हैं।

The Taliban has won the war through jihad in Afghanistan, but it is going to be much more difficult for the Taliban to run the government.