इंडियन आर्मी के खिलाफ चीन की बड़ी कमजोरी का खुलासा, जानिए क्यों क्यों बेदम है PLA?

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, नवंबर 23: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानि पीएलए की थल सेना में करीब 9 लाख 75 हजार सक्रिय सैनिक हैं लेकिन चीन की वायु सेना और नौसेना के मुकाबले चीन की थल सेना काफी कमजोर नजर आ रही है और रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सरकार ने अपनी थल सेना के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जितना निवेश वायुसेना और थल सेना में किया है, उतना निवेश थल सेना पर नहीं किया है, लिहाजा अब जब चीन और भारत की सेना लद्दाख में आमने-सामने खड़ी है, तो चीन के पास प्रोपेगेंडा चलाने के अलावा कोई और विकल्प दिख नहीं रहा है।

