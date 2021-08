क्या भारत को जल-थल-नभ से घेरने की कोशिश में है ड्रैगन? सामने आई चीन की खुफिया साजिश की रिपोर्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 31: अफगानिस्तान में युद्ध अब जाकर खत्म हुआ है, लेकिन चीन पिछले कई सालों से उस युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो इस धरती पर विनाश ला देगा। जाहिर है, चीन के निशाने पर भारत और अमेरिका है। चीन अगले चंद सालों में अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन, इन सबके बीच अब पता चला है कि चीन काफी तेजी से अपना शस्त्रागार बढ़ा रहा है। खासकर न्यूक्लियर हथियारों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या ड्रैगन के इस न्यूक्लियर खेल में दुनिया का विनाश निश्चित है?

English summary

Amidst the tension with India-US, China is trying to surround India with nuclear weapons and now it can increase trouble for India through stealth bombers.