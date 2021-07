खतरनाक 'सोने की मछली' से अमेरिकी राज्य में तहलका, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 14: अमेरिका में एक राज्य है, जिसका नाम है मिनेसोटा, जहां के लोग 'सोने की मछली' यानि गोल्डेन फिश को पोखर में फेंक रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ी है। दरअसल, औसत गोल्ड फिश, जब छोटे एक्वैरियम में रखी जाती है, तो वो दो इंच से ज्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन मिनेसोटा के बर्न्सविले शहर में अधिकारी उस वक्त चौंक गये, जब उन्हें फुटबॉल के आकार के दुर्लभ सोने की मछलियां मिलीं। गोल्ड फिश बेहद खतरनाक मछली मानी जाती है, जो पर्यावरण के लिए ये काफी घातक होती हैं।

English summary

Golden fish in the US state of Minnesota has troubled the administration. The situation has become such that a warning has to be issued regarding the gold fish.