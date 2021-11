सॉफ्ट पावर में जर्मनी पांचवी बार बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश, भारत को भारी नुकसान, चीन की रैकिंग में उछाल

International

नई दिल्ली, नवंबर 05: इंटरनेशनल सॉफ्ट पॉवर सर्वे में लगातार पांचवी बार जर्मनी को विश्व का बेस्ट देश घोषित किया गया है, जबकि इस बार अमेरिका ने अपनी पॉजिशन में सुधार किया है, जबकि ब्रिटेन की रैंकिंग इस बार गिर गई है। जबकि, इस लिस्ट में भारत का स्थान काफी नीचे है। इस सर्वे को कई आधार पर किया जाता है, जिसमें विदेशी लोगों का स्वागत करने, पर्यावरण की रक्षा करने समेत कई मुद्दों के आधार पर रैकिंग तय की जाती है, जिसमें लगातार पांचवीं बार जर्मनी पहले स्थान पर आया है।

English summary

Germany has come first in the soft power rankings for the fifth time in a row, while India's ranking has come down drastically. On the other hand, China and America have benefited.