राजदूत ने बताया, पीएम मोदी के बारे में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल क्या कहती थीं?

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 01 जूनः भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने प्रधानमंत्री मोदी की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। वाल्टर लिंडनर के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कौशल शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से उनकी जब भी बात होती थी वह, हमेशा पीएम मोदी की प्रशंसा किया करती थीं।

#कभीअलविदानाकहना Never ending source of inspiration: incredible people of IND! As diverse as planet, touching, unique, colorful & full of life. Faces do tell, carrying all burdens of daily life, sharing moments of joy, always authentic, always 100% IND! Here’s #3 “Faces/stories” pic.twitter.com/OC15w1NWMc

Soon my job as GER Amb to India & Buthan comes to an end. But in fact, since I came to IND 1976, the country has been in my veins, never left me, so this time leaving the H.E. behind is just beginning of another chapter of my exploration of IND magic & mystic. A lifelong journey pic.twitter.com/UWghO8bzG9