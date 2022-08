Gaza Strip: फिलीस्तीन का गाजा पट्टी शहर कैसा है, मैप से समझिए, क्यों होता रहता है विवाद?

International

oi-Abhijat Shekhar

गाजा पट्टी, अगस्त 08: इजराइल और फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह 'इस्लामिक जिहाद' ने एक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है और मिस्र की मध्यस्थता से एक बड़ी लड़ाई फिलहाल के लिए टल गई है। हालांकि, ये संघर्षविराम कितने दिनों तक कायम रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। संघर्षविराम के ऐलान के बाद गाजा में तीन दिनों के इजरायली बमबारी के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसमें 15 बच्चों सहित कम से कम 44 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। कम से कम 350 फिलिस्तीनी नागरिक भी घायल हुए हैं। आइये समझते हैं, कि गाजा पट्टी शहर कैसा दिखता है, इसका नक्शा कैसा है और ये शहर जंग की वजह से अकसर चर्चा में क्यों रहता है?

