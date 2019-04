ब्रुनेई में गे-सेक्स करने वालों को पत्थर मारकर ली जाएगी जान

International

bbc-BBC Hindi

ब्रुनेई में बुधवार से समलैंगिकता विरोधी नए क़ानून लागू हो गए हैं जिनके तहत गे-सेक्स के लिए पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जा सकती है.

साथ ही अलग अलग अपराधों के लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जैसे चोरी के लिए हाथ काटना.

गे-सेक्स के अपराध में किसी को सज़ा तभी दी जाएगी, जब वो खुद कबूल करेगा या उसे ऐसा करते हुए कम के कम चार गवाहों ने देखा हो.

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश ब्रुनेई के नए इस्लामिक क़ानूनों की अंतरराष्ट्रीय निंदा हो रही है.

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉर्ज क्लूनी समेत कई हस्तियों ने ब्रुनेई के सुल्तान के आलीशान होटलों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है.

लंदन में 'स्कूल ऑफ़ ओरियंटल एंड अफ़्रीकन स्टडीज़' के छात्रों ने स्कूल की इमारत का नाम ब्रुनेई गैलरी से हटाकर कुछ और करने की मांग की है.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH