तारे के अंत से लेकर ब्रह्मांड के जन्म के रहस्य को उजागर करेगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरें

oi-Ankur Singh

वॉशिंगटन, 13 जुलाई। दुनिया के सबसे विशाल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप-जेएसडब्ल्यूटी ने अंतरिक्षी की खूबसूरत और रंगीन तस्वीरों को दुनिया के सामने लाने में सफलता हासिल की है। अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीरों को पहली बार कोई टेलीस्कोप कैद कर सकता है। जिस तरह से यह तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हैं उसे देखकर अंतरिक्ष का अंदाजा बेहत स्पष्ट तरीके से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में अंतरिक्ष की बेहद खूबसूरत चमकते हुए सितारे देखे जा सकते हैं, लाल-भूरे और पीले रंग के बादल और पहाड़ियों को देखा जा सकता है।

Is anyone else starstruck?! 🌌 @NASAWebb's first images have been released! Which one is your favorite? #UnfoldTheUniverse

View all five images HERE>> https://t.co/lY7oJNSyx0 pic.twitter.com/y9Lfjvm1I8