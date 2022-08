पूर्व पीएम ने तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर करोड़ों कमाए! बुरे फंसे इमरान, नोटिस जारी

International

इस्लामाबाद, 8 अगस्त : पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को सरकारी खजाना संग्रह विवाद (तोशखाना) के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 18 अगस्त को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM-Pakistan Democratic Movement) ने खान के खिलाफ शिकायत की थी कि, पूर्व पीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान तोशखाना से अधिकांश सामान मुफ्त में लिया था।

The Election Commission of Pakistan (ECP) has issued a notice to former Prime Minister and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chief, Imran Khan in connection with the government treasure-house collection controversy and summoned him for a hearing on August 18. The notice was issued to Khan after Pakistan Democratic Movement (PDM) filed a reference against him claiming that the ex-PM took most of the items from the treasure house "free of cost" during his tenure, Geo TV reported.