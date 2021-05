भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का US दौरा, भारत को वैक्सीनेशन में फायदा दिलाएंगे जयशंकर!

International

नई दिल्ली/वॉशिंगटन, मई 25: भारत में कोरोना के दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया है, उसे कभी भारतीय नहीं भूल पाएंगे। इसीबीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका के दौरे पर पहुंच गये हैं, जहां कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी बात होने वाली है। खासकर वैक्सीनेशन को लेकर एस. जयशंकर को अमेरिका में कई सफलता मिल सकती है। भारत में बात अगर विदेशी वैक्सीन की करें तो अभी तक सिर्फ रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का ही इस्तेमाल भारत में शुरू हुआ है और अब उम्मीद की जा रही है कि एस. जयशंकर अमेरिकन वैक्सीन कंपनियां मॉडर्न और फाइजर के साथ भी अहम बातचीत कर सकते हैं।

A productive strategy session with @ambtstirumurti and our UN team in New York @IndiaUNNewYork . Confident that India will continue to shape the big debates of our times. pic.twitter.com/Utv7RDDBJq

Indian Foreign Minister S Jaishankar is on a visit to the US and it is believed that there will be an important dialogue with Moderna and Pfizer.