पत्रकार से की ज्यादती की तो बेलारूस पर एक साथ 27 देशों ने लगाया प्रतिबंध, फाइटर जेट से किया था अगवा

oi-Abhijat Shekhar

मिंस्क/बेलारूस, मई 25: पत्रकार को मिग-29 फाइटर जेट से अगवा करने वाले बेलारूस पर यूरोपीयन देश काफी गुस्सा हो गये हैं और एक साथ 27 देशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बेलारूस पर लगाए गये इस प्रतिबंध का अमेरिका ने स्वागत किया है। बेलारूस की सरकार ने एक तरह से आतंकियों की तरफ व्यवहार करते हुए यूनान से लिथुआनिया जा रहे फ्लाइट को आसमान में उड़ाने की धमकी देकर मिंस्क एयरपोर्ट पर उतार लिया था और फिर सरकार विरोधी पत्रकार रोमन प्रोतसाविक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, पत्रकार रोमन प्रोतसाविक से बेलारूस की सरकार ने जबरन गुनाह कबूल करवाया है।

English summary

The European Union has imposed economic sanctions against Belarus, who arrested journalist Roman Protasevich from the plane via a fighter jet, which has been welcomed by American President Joe Biden.