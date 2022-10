Elon Musk के ट्विटर 'मालिक' बनने के मंसूबे को चुनौती, Jack Dorsey Bluesky से करेंगे मुकाबला

International

oi-Jyoti Bhaskar

Elon Musk Twitter में मालिक बनकर आए हैं। सामान्य समझ में मस्क का ट्विटर में आना ऐसे ही देखा-समझा जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ट्विटर में काम कर रहे कर्मचारियों को मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर के विकल्प की तलाश है ? ऐसे में पूर्व सीईओ जैक डोर्सी की घोषणा उम्मीद बंधाने वाली है। डोर्सी ने कहा, उनके पास ट्विटर में काम करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ है। Elon Musk के ट्विटर 'मालिक' बनने के मंसूबे को चुनौती देते हुए Jack Dorsey Bluesky से मुकाबला करेंगे।

English summary

Looking for an alternative to now Elon Musk-owned Twitter? Jack Dorsey has something in store for all.