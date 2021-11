भूखमरी पर UN अधिकारी को Elon Musk ने दी चुनौती, साबित करें तो फौरन बेच दूंगा टेस्ला के शेयर्स

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 01: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और यूनाइटेड नेशंस के बड़े अधिकारी के बीच 'जंग' छिड़ गई है। एलन मस्क ने कहा है dकि, अगर यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी साबित कर दें, कि उनकी 2 प्रतिशत की संपत्ति से विश्व में भुखमरी की संकट खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी कंपनी टेस्ला के शेयर्स को बेचकर यूनाइटेड नेशंस को दान दे देंगे। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, अगर यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी साबित कर दें, तो वो इसी वक्त टेस्ला के सभी शेयर्स बेच देंगे।

English summary

Elon Musk has told a UN food official that he will sell shares of Tesla if he can prove that 2 percent of his wealth will end the food crisis.