VIDEO: संभोग करने की तैयारी में था हाथी, खलल डालने आए टूरिस्टों पर किया जानलेवा हमला

oi-Akarsh Shukla

केप टाउन, 04 दिसंबर। हाथी वैसे तो बेहद शांत स्वभाव के जानवर होते हैं लेकिन जब वह आक्रामक होते हैं तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। जंगल सफारी पर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कभी-कभी जंगली जानवरों के ज्यादा करीब जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आक्रामक हाथी ने जंगल सफारी पर गए लोगों की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। यह खौफनाक मंजर देख आपका भी दिल दहल जाएगा।

Too much intrusion will take your life in Wilderness. However, wild animals keeps on forgiving us since long.#responsible_tourism specially wildlife tourism should be educational rather recreational.

हांथी के इतना घुसा नही जाता 🙏 watch second video too pic.twitter.com/AOKGZ2BAjB