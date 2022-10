पृथ्वी से टकराने वाला है अब तक का सबसे भयानक Solar Storm,पेड़ के छल्लों से मिले संकेत

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पेड़ों के छल्लों या Tree Ring अक्सर उसकी उम्र का पता लगाने और इतिहास से जुड़े तथ्यों की छानबीन के लिए काम में आते हैं। वैज्ञानिक हमेशा से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। पेड़ों में छल्लों की संख्या से उसकी आयु का पता चल जाता है। लेकिन, अब उन्हीं छल्लों पर हुए शोध ने सौर तूफानों को लेकर बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया है। वैज्ञानिकों को मालूम हुआ है कि लगभग हर हजार साल में ऐसे सौर तूफान पृथ्वी से टकराते हैं, जो बहुत ही भयानक तबाही का कारण बनते रहे हैं। यह इतने भयंकर होते हैं कि जंगलों का नाश हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक एक बार फिर से वह एक हजार साल का साइकिल पूरा होने वाला है।

English summary

Research on the rings of trees has shown that in about a thousand years, such a terrible solar storm hits the earth, causing destruction to the forest. That's going to come a thousand years