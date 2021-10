पृथ्वी के घूमने की गति रहस्यमयी तरीके से पड़ी धीमी, अचरज में दुनियाभर के वैज्ञानिक, क्या हम मुश्किल में हैं?

International

नई दिल्ली, अक्टूबर 26: पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जब दुनियाभर के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त वैज्ञानिकों ने नोट किया कि पृथ्वी की अपनी घूरी पर घूमने की रफ्तार अपनी सामान्य रफ्तार से तेज हो गई है। वैज्ञानिकों के लिए धरती के घुमने की गति में इजाफा होना हैरान करने वाली बात थी, लेकिन अब फिर से वैज्ञानिकों ने नोट करना शुरू किया है, कि पृथ्वी की घूमने की गति में कमी आ गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं, कि क्या हम किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ने वाले हैं?

The speed of the Earth's rotation on its axis has mysteriously slowed down, which has stunned scientists all over the world.