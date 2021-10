UAE ने हटाईं महिलाओं के पैरों से परंपराओं की बेड़ियां! पहली बार दुबई में 'मिस यूनिवर्स यूएई' का आयोजन

International

oi-Abhijat Shekhar

दुबई, अक्टूबर 09: पर्यटकों के लिए सपनों का शहर कहलाने वाले दुबई में पहली बार मिस यूनिवर्स यूएई का आयोजन किया जाएगा इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, जब दुबई पहली बार मिस यूनिवर्स यूएई की मेजबानी करने के लिए तैयार है। मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन और यूजेन इवेंट्स ने ये घोषणा गुरुवार को बुर्ज खलीफा में अरमानी रेस्टोरेंट में की है। सबसे खास बात ये है कि, कि इस प्रतियोगिता में भारतीय महिलाएं भी हिस्सा ले सकती हैं।

English summary

Dubai is going to host the Miss Universe UAE pageant for the first time and the winning contestants will take part in the Miss Universe event to be held in Israel.