शी जिनपिंग की उल्टी गिनती शुरू, तीसरी बार नहीं बन पाएंगे चीन के राष्ट्रपति?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, मई 12: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दुनिया को जल्द ही मुक्ति मिलने की संभावना है। शी जिनपिंग को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि उनका लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनना काफी मुश्किल होने वाला है। चीन से आई रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के शासन से चीन के लोग खुश नहीं है साथ ही चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के अंदर भी शी जिनपिंग को लेकर भारी गुस्सा है लेकिन डर की वजह से ज्यादातर नेता मुंह बंद किए हैं लेकिन, माना जा रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर बैठना शी जिनपिंग के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया पर आग बबूला हुआ ड्रैगन, बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ाने की दी धमकी

English summary

It is difficult for Xi Jinping to become the President of China for the third time in a row.