कोरोना वायरस: टेस्ट को लेकर ट्रंप के दावों की हक़ीकत क्या है- फ़ैक्ट चेक

कोरोना वायरस को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आए दिन नए- नए दावे कर रहे हैं.

एक नया दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि अमरीका ने किसी भी अन्य देश के मुक़ाबले कोरोना वायरस के ज़्यादा टेस्ट किए हैं.

इस मामले में अमरीका दक्षिण कोरिया से भी आगे निकल गया है.

बीबीसी ने इस दावे के साथ-साथ ट्रंप के कोरोना वायरस से जुड़े अन्य हालिया बयानों की हक़ीक़त क्या है और इन दावों में कितना दम है ये जानने की कोशिश की.

पहला दावा- बुधवार को ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, ''मुझे पता चला है कि अमरीका कोरोना का सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला देश बन गया है. पिछले आठ दिनों में हमने उतने टेस्ट किए हैं जितने दक्षिण कोरिया ने आठ हफ्तों में किए हैं.''

Just reported that the United States has done far more “testing” than any other nation, by far! In fact, over an eight day span, the United States now does more testing than what South Korea (which has been a very successful tester) does over an eight week span. Great job!