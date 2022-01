हवा में आने के 20 मिनट के भीतर ही वायरस हो जाता है बेदम, कोरोना पर स्टडी में चौंकाने वाली जानकारी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 12: कोरोना वायरस हवा के संपर्क में आने के 20 मिनट के भीतर ही बेदम हो जाता है और लोगों को उसकी संक्रमित करने की क्षमता में 90 प्रतिशत तक की कमी आ जाती है। कोरोना वायरस को लेकर की गई नई स्टडी ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बड़ी खबर दी है। स्टडी में पता चला है कि, वहा में आने के पहले पांच मिनट के भीतर ही कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाने की क्षमता में काफी कमी आ जाती है और 20 मिनट के अंदर कोरोना वायरस 90 प्रतिशत तक बेदम हो जाता है।

English summary

The corona virus becomes 90 percent less contagious within 20 minutes of exposure to the air. A new study has revealed a big deal on the behavior of the virus in the air.