Climate change:इस देश के आधे से ज्यादा हिस्से में पानी खत्म! दुनिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी

मेक्सिको सिटी: जलवायु परिवर्तन ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मेक्सिको जैसे देश में आज की तारीख में स्थिति ये है कि इसका आधा हिस्सा बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पानी के सारे स्रोत सूख रहे हैं। नल से सप्लाई बंद है। लोग पूरे दिन पानी के इंतजाम में ही बिता रहे हैं। उन्हें पानी जमा करने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है तो बाकी कुछ करने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। सरकार बारिश का इंतजार कर रही है। लेकिन, सवाल है कि पहले से ही सूखा झेल रहे देश में एकबार और बरसात ने धोखा दिया तो क्या होगा ? यह चिंता सिर्फ मेक्सिको के लोगों की नहीं है। यह संकट पूरी दुनिया का है।

Unprecedented water crisis started in Mexico due to climate change, more than half of the country has almost run out of water