पुतिन को नहीं है कोई बीमारी, बोले CIA प्रमुख, अव्वल दर्जे का झूठा निकला पश्चिमी मीडिया !

न्यूयॉर्क/मॉस्को, 21 जुलाई : रूस और यूक्रेन की जारी जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (vladimir putin) की बीमारी को लेकर मीडिया में काफी शोर- शराबा हुआ। पश्चिमी मीडिया ने कई मौकों पर पुतिन को कैंसर होनी की खबर फैलाई थी। अब शायद इस पर विराम लगता दिख रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इमंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा है कि उन्हें पुतिन की बीमारी की (CIA Director William Burns says vladimir putin is healthy he is not unwell) कोई सबूत नहीं मिले हैं। वे पहले से ज्यादा स्वस्थ्य दिख रहे हैं।

CIA Director William Burns dispels rumors that Putin is unwell saying 'as far as we can tell, he's entirely too healthy'.Burns said that Putin's "appetite for risk has grown," in the lead-up to the Ukraine war, maintaining that Putin keeps a small circle now but that in the past, he used to have advisors that challenged him.