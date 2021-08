भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने को चीन तैयार, लेकिन ड्रैगन को लगा डर, रख दी बड़ी शर्त!

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 25: चीन ने कहा है कि वो भारत सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन उसे मोदी सरकार के फैसलों से 'डर' लगता है। चीन ने एक तरफ से मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की है। भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि चीन की कंपनियां भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार हैं और चीनी कंपनियों की नजर भी भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की है, लेकिन मोदी सरकार चीन को लेकर बार बार नीति बदल लेती है, इसलिए चीनी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचक रही हैं।

English summary

Chinese companies are ready to invest in the infrastructure plan of the Modi government, but they have also expressed deep concern over investing in India.