चीन ने लॉन्च की पटरी पर तैरने वाली दुनिया की सबसे सुपरफास्ट अद्भुत ट्रेन, हेलीकॉप्टर से तेज है रफ्तार

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 20: अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि चीन ने तरक्की के मामले में विश्व के तमाम देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है और चीन ने जिस अद्भुत ट्रेन को दुनिया के सामने पेश किया है, उसे देखने के बाद आप भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे। चीन ने दुनिया के सामने जिस ट्रेन को पेश किया है, उसकी रफ्तार हेलीकॉप्टर की स्पीड से ज्यादा होगी और इस ट्रेन की खासियतों को जानकर यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आईये जानते हैं विश्व में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन की क्या क्या खासियतें हैं।

English summary

China has launched the world's fastest maglev train. Its speed will be more than the speed of the helicopter.