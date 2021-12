'अमेरिकी लोकतंत्र सामूहिक विनाश का हथियार है', जानिए क्यों बाइडेन के डेमोक्रेसी सम्मेलन पर भड़का चीन

International

बीजिंग/दिसंबर 11: अमेरिका द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक सम्मेलन को लेकर चीन बुरी तरह से भड़क गया है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र पर सम्मेलन को चीन ने 'विश्व में विध्वंस फैलाने वाला हथियार' कहा है।

English summary

Criticizing the US Democracy Summit, China has described it as a "weapon of mass destruction". Know, why does China do with democracy?