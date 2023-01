चीन में बगैर शादी बच्चे पैदा करने की इजाजत, सरकार ने निकाला बेहद खास ऑफर, कई सुविधाओं का ऐलान

चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1961 के बाद पहली बार चीन की आबादी में पिछले साल गिरावट आई है और चीन के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। चीन हर हाल में अपनी आबादी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

China Population: चीन के एक प्रांत ने अविवाहित लोगों को भी बगैर शादी बच्चा पैदा करने और अपना परिवार चलाने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, अविवाहित व्यक्ति अब एक परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं, और उन लाभों का आनंद ले सकते हैं, जो पहले सिर्फ शादी शुदा लोगों को मिलती थी। चीन के दक्षिण-पश्चिम में स्थिति सिचुआन प्रांत में विवाहित जोड़ों की ही तरफ अविवाहित जोड़ों के लिए भी कई सुविधाओं का ऐलान किया गया है।

पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है, तो जानिए क्या-क्या हो सकता है? भारत के लिए क्यों है खतरनाक

English summary

In China, unmarried people have also been allowed to have children without getting married, while many types of offers have also been taken out.