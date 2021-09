चीन का बड़ा आरोप, काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने चलाई थी अफगानों पर गोली, वीडियो किया जारी

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 03 सितंबर: अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका की अफगान में मौजूदगी के करीब 20 साल के लंबे वक्त का अंत हो गया है। अपनी डेडलाइन से एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों ने देर रात काबुल से यूएस के लिए उड़ान भरी थी, जिसके बाद तालिबान ने एयरपोर्ट पर भी अपना अंडर में ले लिया। वहीं अब अमेरिकी सेना के जाने के बाद चीन का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है।

अमेरिका के काबुल से लौटने के बाद अब चीनी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि काबुल से अमेरिकी वापसी के दो हफ्तो में क्या हुआ? इसके साथ ही वायरल फुटेज शेयर करते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों को निहत्थे अफगानिस्तानियों पर गोलियां चलाने और सैन्य उपकरणों को नष्ट करते हुए अफगानिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा गया है।

What happened in the two weeks of US withdrawal from Kabul? Viral footage shows US soldiers opening fire on desperate Afghan civilians and destroying military equipment during their rush out of #Afghanistan. #USwithdrawal pic.twitter.com/VZqCa6yY6N