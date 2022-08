चीन के बुरे दिन शुरू: विशालकाय BRI प्रोजेक्ट का बजा बैंड, जाने कितने खरब और कौन-कौन से देश डूबेंगे?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 10: पूरी दुनिया में रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क के जरिए जोड़कर वर्चस्व कामय करने के सपने देखने वाले ड्रैगन के अच्छे दिन अब खत्म हो गये हैं और चीनी ड्रैगन के सिर पर बीआरआई के नाम पर एक ऐसा पत्थर बंध गया, जो उसे समुद्र में डूबोकर ही दम लेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बीआरआई इनिशिएटिव, जिसे जिनपिंग ने 9 साल पहले पूरी दुनिया में धूमधाम से लॉन्च किया था और एक के बाद एक, छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया था, उस प्रोजेक्ट की अब बुरी तरह से बैंड बज गई है और चीन के बैंकों ने इतने कर्ज बांटे हैं, जिसे वापस निकालना तो नामुमकिन है ही, इसके साथ ही चीन अब तक इस प्रोजेक्ट में जितना खर्च कर चुका है, उसकी भरपाई भी नामुकिन होगी।

Afghanistan में चलने लगे सीक्रेट स्कूल, जानिए तालिबान को 'धोखा' देकर कैसे पढ़ती है लड़कियां?

English summary

China's bad days have begun. The BRI project is ready to sink not only many more countries, but also China itself.