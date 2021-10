भारत से सीमा विवाद के बीच चीन ने पास किया नया भूमि सीमा कानून, सरहद पर और बिगड़ेगी स्थिति?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 24: भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हवाला देते हुए नया 'भूमि सीमा कानून' बनाया है, जिसके बाद चीन का भारत के साथ विवाद और बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच का तनाव और बढ़ सकता है। चीन ने अपनी संप्रुभता और अखंडता को 'पवित्र और अहिंसक' बताते हुए नया कानून पारित किया है, जो भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवाद पर असर डाल सकता है।

English summary

China has passed a new land law amid a military dispute on the border with India, after which tensions with India are likely to increase further.