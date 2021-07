चीन ने जापान को दी परमाणु हमले की खुली धमकी, ड्रैगन बोला- ताइवान से दूर रहो वरना....

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ताइपे, 20 जुलाई: चीन ने ताइवान के मसले पर जापान को परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ताधारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने एक वीडियो संदेश जारी कर जापान को धमकाया है कि वह ताइवान के मसले पर दखल देने की जुर्रत ना करे वरना उसे परमाणु बम और खुली जंग का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि चीन, ताइवान पर अपना अधिकार जताता है और पिछले कुछ महीनों से बार-बार अपने लड़ाकू विमान भेजकर उसके एयरस्पेस का उल्लंघन करता आ रहा है और ताइवान भी उसके खिलाफ माकूल प्रतिक्रिया दिखा चुका है।

China has asked Japan not to interfere in the issue of Taiwan, otherwise it will not back down from nuke