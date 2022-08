नैन्सी से चिढ़ गया 'ड्रैगन', अब चीन की नई चाल से अमेरिका के उड़ जाएंगे होश! जानें क्या है 'मास्टर प्लान'

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 2 अगस्त: अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House of Representative) की स्पीकर नैन्सी पेलोसी (nancy pelosi) का एशिया दौरे पर हैं। खबर है कि वे आज ताइवान का दौरा कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन पहले ही इस दौरे को लेकर अमेरिका को धमकी दे चुका है। अब खबर है कि, नैन्सी पेलोसी की मंगलवार को ताइवान की संभावित यात्रा से पहले बीजिंग आज से यानी की 2 से लेकर 6 अगस्त तक दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करेगा।

English summary

Ahead of US House Speaker Nancy Pelosi's possible visit to Taiwan on Tuesday, Chinese Ambassador to ASEAN Deng Xijun said that Beijing will hold military exercises in the South China sea from August 2-6.Maritime entry during the drill will be prohibited, the Chinese envoy said citing Hainan Maritime Safety Administration.