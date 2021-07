China ने बनाया अदृश्य समुद्री हथियार, खतरनाक पनडुब्बियों के लिए बनेगा काल, भारत-अमेरिका के लिए टेंशन

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 09: पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका ड्रैगन समुद्र के अंदर रहने वाला एक ऐसा अदृश्य हथियार तैयार कर रहा है, जो एक गुप्त दुश्मन की तरह कभी भी दुश्मनों को निशाना बना सकता है और इस हथियार को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत भी नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पानी के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रोबोट विकसित कर रहा है, जो समुद्र में छिप सकता है और बिना किसी इंसानी डायरेक्शन के टॉरपीडो के साथ दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकता है। चीन का ये नया अदृश्य हथियार भारत के लिए टेंशन से कम नहीं है।

ड्रैगन के जाल में फंसकर बिकने के कगार पर पहुंचा एक देश, चीन कर सकता है कब्जा

English summary

China has made a dangerous weapon to attack submarines by disappearing under the sea, without being caught by the radar, which is a matter of tension for India and America.