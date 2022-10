'ड्रैगन' ने समझौता तोड़ा! ताइवान ने कहा, कार्रवाई करने को मजबूर कर रहा चीन

International

oi-Artesh Kumar

ताइपे, 6 अक्टूबर : अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन और ताइवान के बीच तनातनी (China Taiwan Conflict) और ज्यादा बढ़ गई है। ताइपे का आरोप है कि बीजिंग ने ताइवान जलडमरूमध्य में एक अनौपचारिक मध्य रेखा को पार किया है। इससे ताइवान चीन से काफी नाराज हो गया है। उसने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर बीजिंग ने रेड लाइन पार करने की कोशिश करता है तो उन्हें मजबूर होकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।

English summary

China has destroyed a tacit agreement on military movements in the Taiwan Strait by crossing an unofficial "median line" running down the waterway, Defence Minister Chiu Kuo-cheng said on Wednesday.