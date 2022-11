चीन में कोरोना! झेंगझोऊ स्थित आईफोन फैक्ट्री, आसपास के इलाके में 7 दिनों के लिए लगा सख्त लॉकडाउन, बढ रहे मामले

International

चीन (china) ने झेंगझोऊ (Zhengzhou) ए एयरपोर्ट इकॉनमी जोन स्थित आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के आसपास कोरोना लॉकडाउन लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक यहां से कोरोना के डर से कर्मचारी फैक्ट्री छोड़कर भागने लगे। बता दें कि, ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn technology group) यहां आईफोन का एक बड़ा प्लांट चलाती है। खबर के मुताबिक इलाके सोमवार को कोरोना के 95 मामले सामने आए थे जो मंगलवार को बढ़कर 359 हो गया। इसके बाद सरकार ने कोरोना लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया। वहीं, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बुधवार (2 नवंबर) को फॉक्सकॉन में लॉकडाउन लगाया गया है। खबर के मुताबिक पाबंदियों से बचने के लिए फैक्ट्री से भारी संख्या में कर्मचारी दीवारें फांदकर वहां से भाग रहे हैं।

Workers have broken out of #Apple ’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou . After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

English summary

China ordered a seven-day lockdown of the area around Foxconn technology group’s main plant in Zhengzhou- the world’s largest iPhone factory. The lockdown which will last till November 9 was put in place after Covid cases in Zhengzhou jumped to 359 for Tuesday, up from 95 the day before.