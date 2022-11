चीन में कोरोना वायरस से फिर मरने लगे लोग, 6 महीने बाद पहली मौत, हजारों केस मिलने के बाद हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Covid in China: चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से लोगों की जान लेने लगा है और करीब 6 महीने के बाद चीन में कोरोना वायरस से फिर एक मरीज की मौत हो गई है। चीन ने आधिकारिक तौर पर कोविड की वजह से मरीज की मौत की पुष्टि की है और पूरे देश में काफी सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। चीन पहले से ही ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लागू करता आया है और कोविड से 6 महीने के बाद हुई मौत के बाद राजधानी बीजिंग में अत्यधिक सख्त कोविड प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। चीन में पिछले 24 घंटे में 24 हजार 215 मामले दर्ज किए गये हैं। (सभी तस्वीर- फाइल)

In China, the first death due to Corona virus has been registered in about 6 months, while more than 24 thousand new Covid patients have been found.